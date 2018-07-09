Красноярск, 9 июля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае 9 июля зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 9157 га в авиационной зоне. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, два пожара локализованы на площади 3202 га. В зоне контроля действуют 123 пожара на площади 256 245 га.

Лесной пожар

Продолжает действовать пожар в заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе. Его площадь — 6613 га.

За прошедшие выходные (7 и 8 июля) в регионе потушили 25 лесных пожаров на площади 20 787,7 га, в том числе 12 — в зоне контроля. С огнём боролись более 980 человек, использующих 59 единиц техники.

Власти региона утверждают, что ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем. Режим ЧС в лесах Красноярского края действует с 22 июня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 6 июля действовало более 160 лесных пожаров на общей площади более 270 тысяч га.