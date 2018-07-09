Оттава, 9 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Бас-гитарист канадской рок-группы Big Sugar Гарри Лоу скончался от рака, сообщает агентство Prensa Latina 8 июля.

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Группа «Big Sugar». 2016

«Мы потеряли нашего дорогого брата, — сообщил лидер музыкального коллектива Горди Джонсон. Он был моим лучшим музыкальным коллегой, нашим самым мудрым ветераном. Нам повезло идти вместе по жизненному пути».

Музыканту было 65 лет. Группа Big Sugar исполняет музыку в стиле рок и регги с 1991 года. С 2004 до апреля 2010 года коллектив сделал перерыв в своем творчестве.