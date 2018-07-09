Оттава, 9 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Бас-гитарист канадской рок-группы Big Sugar Гарри Лоу скончался от рака, сообщает агентство Prensa Latina 8 июля.

Tomh009 Группа «Big Sugar». 2016

«Мы потеряли нашего дорогого брата, — сообщил лидер музыкального коллектива Горди Джонсон. — Он был моим лучшим музыкальным коллегой, нашим самым мудрым ветераном. Нам повезло идти вместе по жизненному пути».

Музыканту было 65 лет. Группа Big Sugar исполняет музыку в стиле рок и регги с 1991 года. С 2004 до апреля 2010 года коллектив сделал перерыв в своем творчестве.