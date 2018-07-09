Москва, 9 июля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа нужна для возвращения к диалогу между странами. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, представители США, которые ожидают выдвижения требований Вашингтона в отношении Москвы, просто не понимают смысла этой встречи.

Сенатор отметил, что встреча лидеров двух стран нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем. При этом он добавил, что для «ультиматумов и требований» встреча политиков не нужна.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 июля текущего года в Хельсинки может пройти саммит РФ — США, на который приедут президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят российско-американские отношения и международные вопросы.

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