Чита, 9 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае введён режим ЧС из-за паводка. Такое решение было принято сегодня, 9 июля, на заседании краевой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Шилка после 12 лет засухи» Паводок в Забайкалье

Напомним разлив рек спровоцировал затяжные дожди, затопленными оказались несколько районов: там разрушены несколько дорог и мостов. Но глава региона Наталья Жданова призвала жителей не волноваться:

«Ситуация находится под контролем. У населения оснований для паники и беспокойства не должно быть».

По данным спасателей, на сегодняшний день река Кия в Шилкинском районе вернулась в русло, вода из подтопленных домов ушла, люди начинают возвращаться в свои жилища, но дети продолжают находиться в эвакопункте, где обеспечено питание. Река Шилка не поднимается, вода начинает уходить из города.

Однако в Тунгокочене вода прибывает, дамба не справляется с потоком воды, в ближайшее время туда вылетит группировка спасателей МЧС. В Читинском районе подтоплены Шишкино и Бургень, вода начала убывать.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Александра Сидорова, Сибирским региональным центром МЧС России было принято решение направить в Забайкалье 100 спасателей из Красноярского края и Новосибирской обрасти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о введении ЧС на территории всего Забайкальского края во многом связано с неблагоприятным прогнозом синоптиков: 11 и 12 июля в регионе ожидают новый циклон с сильными дождями.