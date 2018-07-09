Москва, 9 июля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Рубль 6 июля закрылся к иностранным валютам разнонаправленно. Он укрепился к доллару США и подешевел к евро после выхода американской статистики по рынку труда. Торговая война между США и Китаем оказала умеренное давление на национальную валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Курс доллара 6 июля снизился по всему рынку Форекс, несмотря на увеличение числа рабочих мест в американской экономике и пересмотр данных за апрель и май в сторону увеличения. Инвесторы и трейдеры обратили внимание на рост безработицы и замедление темпов повышения зарплат. Последний показатель воспринимается ими как сигнал ослабления инфляционного давления, который может заставить ФРС США взять паузу в повышении ставок.

Дополнительную поддержку рублю на американской сессии оказала дорожающая нефть. Цена на Brent восстановилась с $76,35 до $77,28. Сегодня, 9 июля, на торгах в Азии рост продолжился до $77,49 (+0,51).

Пара доллар/рубль вряд ли далеко отойдет от 63 рублей в ожидании встречи глав РФ и США в Хельсинки 16 июля. От встречи ожидают потепления отношений между двумя странами, поэтому её ожидания будут удерживать рубль от ослабления.

На текущей неделе курс доллара сохранит боковую динамику в диапазоне 62,20—64,00 руб. для пары евро/рубль актуален ценовой диапазон 72,90—74,30 руб.

Напомним, 6 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 14 коп. (-0,23%), до 62,97 руб., курс евро повысился на 21 коп. (+0,29%), до 74,00 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2.5 млрд (+10,8%), евро/рубль — 442,2 млн евро (+8,26%).

Читайте также: Рубль хочет ясности от встречи Путина с Трампом