Нижний Новгород, 9 июля, 2018, 06:56 — ИА Регнум. В скандал вокруг закрытия старейшего мукомольного завода Нижнего Новгорода, отсчитавшего 138 лет работы, оказалась втянута «новорожденная» компания. ООО «Горьковский мукомольный завод» выкупило у одного из участников конфликта высокотехнологичный мукомольный комплекс, но демонтировать и вывезти его компания не может, ссылаясь на чинимые собственником здания препятствия, с чем и обратилась в суд. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах, запрещающих владельцу любые действия, связанные с использованием, демонтажом, перемещением, распоряжением оборудованием, а сам иск об истребовании имущества начнут рассматривать 11 июля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bestalex Заброшенный мукомольный завод. Нижний Новгород

Напомним, спор между собственником земли и зданий мукомольного завода №1 — ООО «Спектр», чьим единственным участником является кипрская фирма «Нидали Холдинг Лимитед», и ООО «Первая мельница» (владелец — ООО «Нижегородские жернова»), которое являлось владельцем оборудования и арендатором 43 объектов недвижимости, длится не первый год. Весной 2018 года в нижегородских СМИ появилась информация о закрытии производства. Конфликт у компаний возник на почве арендной платы — собственника не устроил размер платежа и он поднял его, а арендатор оказался против. Арендатор пытался обязать собственника продлить договор аренды, который закончился в конце марта 2018 года, но суд отклонил требования истца. На сегодня Управление Росимущества пытается обжаловать договор купли-продажи земли, в котором покупателем выступает ООО «Спектр». Этот иск к министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области начнут рассматривать 18 июля 2018 года.

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ООО «Первая мельница» попыталось также вывести из эксплуатации источник тепловой энергии, который принадлежит ему и обеспечивает теплом три многоквартирных жилых дома, гостиницу и управления Пенсионного фонда РФ в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Администрация города «блокировала» эту попытку, а Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил законность действий мэрии, обоснованных тем, что из-за остановки котельной есть риск возникновения дефицита тепловой энергии. Решение суда пока в законную силу не вступило.

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Как стало известно из материалов суда, 19 марта 2018 года ООО «Первая мельница» продала ООО «Горьковский мукомольный завод» мукомольный комплекс, находящийся в зданиях ООО «Спектр». 17 мая 2018 года покупатель обратился с иском об обязании ООО «Спектр» передать находящееся у него имущество, указанное в актах приема-передачи, о взыскании 961 400 рублей денежных средств — дохода, который ООО «Спектр» извлекло за период владения имуществом с 01.04.2018 по 30.04.2018 года и об обязании ООО «Первая мельница» передать находящееся у него имущество — «Устройство дистанционного измерения температуры УДКТ-Г-А». Одновременно с этим заявитель потребовал наложить обеспечительные меры.

«Истец указал, что ООО «Горьковский мукомольный завод» по причине чинения препятствий со стороны ООО «Спектр» уже более 40 дней, начиная с 1 апреля 2018 года не имеют возможности производить работы по демонтажу и перемещению на склад оборудования, которое представляет собой высокотехнологичный и подверженный повышенному риску повреждения мукомольный комплекс, в том числе производства Швейцария Buhler. Имущество ООО «Горьковский мукомольный завод» длительное время находится без необходимой охраны, без технического обслуживания и без гарантий его сохранности. Данное имущество, по утверждению истца расположено на территории ООО «Спектр», которое незаконно его удерживает. Заявитель считает, что, не допуская работников и специалистов ООО «Горьковский мукомольный завод», ООО «Первая мельница» на территорию имущественного комплекса, расположенного по адресу: Н. Новгород, ул. Интернациональная, д. 96, для демонтажа и вывоза с территории ООО «Спектр» данного имущества ООО «Спектр» создает реальную опасность причинения существенного ущерба заявителя», — отмечается в материалах дела и уточняется, что «согласно акту проверки Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.05.2018 года установлен факт использования имущества — элеваторного оборудования на опасном производственном объекте — элеваторе третьими лицами, а именно производились работы по отгрузке зерна».

Суд требование об обеспечительных мерах удовлетворил.

Примечательно, ООО «Горьковский мукомольный завод» создано 27 февраля 2018 года и имеет юридический адрес — квартира в Нижнем Новгороде. Его единственный участник — Олег Ключников, а директор — Александр Сидоров. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности.