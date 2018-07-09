Шилка, Забайкальский край, 9 июля, 2018, 06:56 — ИА Регнум. Затяжные дожди спровоцировали стихийное бедствие в Забайкалье. Подтоплены населённые пункты четырёх районов региона: Тунгокоченского, Карымского, Шилкинского и Читинского, повреждены четыре моста, дороги, нарушено энергоснабжение, связь. И, судя по прогнозам синоптиков, стихия отступать не собирается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Шилка после 12 лет засухи» Наводнение в Забайкальском крае

Цитата из видео «Шилка после 12 лет засухи» В шилкинском районе Забайкальского края затоплены дороги

Наиболее пострадали жители города Шилка и его окрестностей.

«Два моста автомобильных смыло, они лежат под водой. Один из железнодорожных мостов просто «сложило» посередине, как в войну. Мы, конечно, пытались их откопать — рыли отводной канал экскаватором, но это не спасло», — пояснил zab.ru глава городской администрации Сергей Сиволап.

По его словам, западная часть города Шилки оказалась «отрезана» от другой из-за разлива реки Кии. Для ликвидации последствий подтопления задействовано 138 человек, 25 единиц техники, 18 плавсредств. Масштаб разрушений наглядно представлен на видеоролике «Шилка после 12 лет засухи», снятом одним из местных жителей.

Официально о погибших не сообщается, но в социальных сетях пишут, что уже найдены два тела бульдозеристов золотодобывающих предприятий: утверждается, что их смыло вместе с техникой при прорыве дамбы.

Цитата из видео «Шилка после 12 лет засухи» Вода размыла дорога в Забайкалье

Кстати, в комментариях к видео о стихийном бедствии предполагают, что не только дожди стали причиной таких сильных разрушений.

«Нужно проверить дамбы золотарей. Считаю, что это прямая их вина. Скопили воду в верховьях и допустили размыв своих дамб, как следствие произошёл валовый сброс воды. Всё, что ниже их раскопок, смывает, а власти только и знают как заведённые дожди, да ливни», — отмечает Т.

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ситуация вновь повторится: на территории Монголии формируется глубокий циклон с сильными дождями, который зайдёт на территорию Забайкалья 11 и 12 июля. Ранее в крае был ведён режим повышенной готовности, но не исключено, что сегодня его статус будет повышен до режима ЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подтопление населённых пунктов началось 8 июля из-за сильных дождей. Сильнее остальных пострадал город Шилка, где паводок повредил или уничтожил шесть мостов и подтопил 560 домов.