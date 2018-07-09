Вашингтон, 9 июля, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на публикацию Центрального разведывательного управления США, которое ранее поздравило футбольные сборные, прошедшие в ¼ финала ЧМ-2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Российские дипломаты обратили внимание на то, что на карте России, опубликованной ЦРУ, не был обозначен Крым. Также американское ведомство опубликовало неактуальные данные о численности населения России.

«Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику», — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

Напомним, ранее в микроблоге ЦРУ были опубликованы поздравления футбольным командам России, Великобритании, Бельгии, Бразилии, Уругвая, Франции, Хорватии и Швеции.

При этом в ЦРУ порекомендовали следить за чемпионатом, располагая сведениями о каждой из стран-участниц, и опубликовали данные о государственном устройстве, языках, численности населения восьми стран.