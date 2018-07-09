Казань, 9 июля, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ», созданная в 1995 году указом главы Татарии, может потерять 12 земельных участков в Казани, если до конца июля 2018 года не обжалует решение Арбитражного суда Татарии. Недвижимое имущество, выступившее залогом по кредиту третьего лица, взыскал обанкроченный «Татфондбанк». Продажи лотов будут происходить с открытых торгов, начальная цена — 383 785 600 рублей. Пока апелляционная жалоба от ответчика в суд не поступала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Спустя девять месяцев после подачи иска Арбитражный суд РТ рассмотрел претензии конкурсного управляющего «Татфондбанка» к правительственному фонду об обращении взыскания на недвижимое имущество, заложенное по договору об ипотеке. Земельные участки выступали залогом по кредитам третьего лицо, участвовавшего в деле в этом качестве, не заявляя самостоятельных требований, — ООО «Метинвест», которое получило у банка восемь кредитов на сумму более 1,32 млрд рублей. ООО создано в апреле 2008 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей для оптовой продажи бытовых товаров. Компания с июня 2017 года находится в стадии ликвидации, а с конца мая 2017 года признана банкротом и в отношении неё установлено конкурсное производство. Единственный участник ООО — Рафиль Мухарлямов. Он также совместно с Фирдусом Вафиным и Рамзией Хакимовой являются соучредителями ООО «Клиника антивозрастной медицины».

Правительственный фонд выступил гарантом выполнения обязательств ООО по выданным ТФБ кредитам. В марте 2017 года банк лишился лицензии и в апреле был признан банкротом. На начало июля 2018 года сумма задолженности перед более 18 тыс. кредиторами банка уже превышает 156 млрд рублей. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» пытается взыскать долги с разных заёмщиков, а в случае несостоятельности последних с поручителей. В деле Госжилфонда РТ речь идёт о задолженности по кредитам от 2013−2015 годов, выданных ООО «Метинвест». Некоммерческая организация поручилась по ним 12 земельными участками в Приволжском районе Казани, которые истец просит взыскать и реализовать с торгов в счёт погашения задолженности в общей сумме 1 320 781 344 рубля 67 копеек. Наделы относятся к землям населённых пунктов и предназначены для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, для иных видов сельскохозяйственного использования, а также для сельскохозяйственного производства. Площадь участков варьируется от 501 до 130 830 кв. м.

«Между ПАО «Татфондбанк» и НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» 05.12.2016 года было заключено соглашение о расторжении договора об ипотеке № 27/13 от 06.05.2016 г. , в соответствии с которым стороны расторгли данный договор. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.09.2017 года по делу № А65−5821/2017 г. соглашение о расторжении договора ипотеки №27/13 от 06.05.2016 г. было признано недействительным, применены последствия недействительной сделки в виде восстановления права залога ПАО «Татфондбанк» на спорные земельные участки», — отмечается в материалах дела с уточнением, что банк в рамках банкротного дела ООО «Метинвест» входит в число его кредиторов с суммой требований свыше 1,177 млрд рублей, что и послужило основанием для обращения с иском.

Рыночная цена участков в рамках экспертизы была определена в размере 479 732 000 рублей. Иск был удовлетворен, на недвижимое имущество, принадлежащее некоммерческой организации, было наложено взыскание «с последующей продажей с публичных торгов с объявлением начальной продажной цены в размере 383 785 600 рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по тому же договору об ипотеке банк другим иском требует взыскать с фонда свыше 1,286 млрд рублей долга. Рассмотрение дела назначено на 7 августа 2018 года.

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