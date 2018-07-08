Москва, 9 июля, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которая обвинила Россию в попытках дестабилизировать Североатлантический альянс.

Tiszta-lap.hu НАТО

По мнению сенатора, вопреки утверждениям в Вашингтоне, Россия не занимается дестабилизацией НАТО, а «проблемы в альянсе связаны с политикой самих США и с ухудшением отношений с союзниками при администрации Трампа».

«Я слышал это уже десятки раз от видных европейцев. Так что ищите супостатов в Вашингтоне», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее постпред США при НАТО заявила в интервью телеканалу Fox News, что российские власти «пытаются переманить многих союзников Соединённых Штатов». «Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянс», — сказала она.