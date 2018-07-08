Солсбери, Великобритания, 9 июля, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Женщина, получившая отравление неустановленным веществом в британском Эймсбери, скончалась в больнице, сообщает пресс-служба полиции Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Как уточняется, погибшая — 44-летняя Доун Стерджесс из Даррингтона. Полиция начала расследование дела об убийстве.

По информации британских властей, состояние другого пострадавшего — 45-летнего мужчины — медики оценивают как критическое.

Напомним, в конце июня в Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии и доставлены в больницу в Солсбери. По заявлениям официального Лондона, мужчина и женщина могли пострадать от воздействия того же нервно-паралитического вещества, которым ранее, предположительно, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.