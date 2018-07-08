Москва, 8 июля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин долго не мог уснуть после матча ¼ финала чемпионата мира (ЧМ) Россия — Хорватия. Об этом, как передает «Чемпионат», заявил сам футболист.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

«После матча Россия — Хорватия не мог уснуть до 05:00 часов, — сказал Кокорин. — Писал и звонил Дзюбе (Артем Дзюба) — такое ощущение, будто я сам играл».

По его словам, после игры Россия — Хорватия остался большой осадок, очень обидное поражение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2018 г. сборная Хорватии по футболу переиграла команду России в ¼ финала ЧМ. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась серией пенальти (3:4).

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