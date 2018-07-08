Москва, 8 июля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Семен Слепаков — известный комик — извинился перед сборной РФ по футболу за песни, посвященные команде.

Westpress Kaliningrad archive Семён Слепаков

«Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. … От чувства безнадеги, которая до начала ЧМ-2018 заполняла все.

…Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева… У вас есть повод гордиться собой, т.к. мы гордимся вами», — написал он в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом ЧМ-2018 Слепаков в своей песне «назначил» Рамзана Кадырова тренером сборной РФ, и под его руководством сборная «проиграла» — 0:2.

Позже сборная РФ вышли из группы, одержав две победы — 8:1. После этого Слепаков и Сергей Шнуров записали хвалебную песню про сборную РФ.

На ЧМ-2018 сборная РФ дошла до четвертьфинала. Встреча с Хорватией завершилась победой «шашечных» — 4:3.