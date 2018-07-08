Екатеринбург, 8 июля, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствует участников Иннопрома-2018. Приветствие 8 июля на церемонии открытия выставки зачитал полпред Николай Цуканов.

Midural.ru На выставке Иннопром-2018

Глава государства назвал символичным тот факт, что «Иннопром» проводится именно в Екатеринбурге. Этот город — один из ведущих в стране научных, индустриальных и образовательных центров, также он имеет большой опыт проведения таких масштабных мероприятий. Также Путин отметил, что количество участников выставки ежегодно растёт. Среди них и учёные, и главы крупных компаний, и представители органов власти из многих государств.

Президент добавил, что «Иннопром» становится всё авторитетнее как экспертная площадка, на которой обсуждают самый широкий круг вопросов. Это и углубление деловых контактов, сотрудничества с другими странами. А также демонстрация отечественных и иностранных инновационных разработок.

Напомним, девятую выставку «Иннопром» торжественно открыли сегодня, 8 июля. Церемония традиционно прошла в киноконцертном театре «Космос». Именно здесь год назад, 9 июля, Путин открыл Иннопром-2017. Также тогда он посетил экспозицию.

В этот раз «Иннопром» обойдётся без первых лиц. На церемонию приедет лишь вице-премьер Дмитрий Козак. Он примет участие в главной стратегической сессии выставки.