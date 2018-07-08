Москва, 8 июля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Хайо Зеппельт — немецкий журналист, специализируется на расследованиях использования допинга в разных странах мира — раскритиковал ФИФА за организацию допинг-контроля на ЧМ-2018, пишет Sportschau. de

Tine Harden Хайо Зеппельт

«ФИФА в РФ не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то, что на предыдущих ЧМ работали независимые наблюдатели WADA. … Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — написал он.

ФИФА уже направила Зеппельту ответ, но журналист раскритиковал и его, назвав туманным.

«ФИФА утверждает, что больше 10% от взятых проб будут проверены на эритропоэтин. … Это означает, что до 90% всех проб не будут проверены на гормон роста и пептиды», — пишет он.

Ранее ФИФА заявила, что не выявила нарушений антидопинговых правил на групповом этапе ЧМ-2018 в РФ.

Стоит отметить, что с 2014 по 2016 год на ARD выходили фильмы Зеппельта о нарушениях антидопинговых правил в РФ.