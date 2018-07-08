Кингисепп, Ленинградская область, 8 июля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Напевы на старинном языке, ярмарка уникальных гончарных изделий и вкуснейшая уха — в деревне Вистино Кингисеппского района сегодня, 8 июля, прошел традиционный праздник культуры ижорского народа, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Праздник ижорской культуры в Вистино

Ижора — древнейшее население северо-западных земель. Сегодня этот финно-угорский народ входит в перечень коренных малочисленных народов России — в 2010 году численность ижор составляла 266 человек. Современные представители ижор проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области.

ИА REGNUM Фольклорный ансамбль «Вистинские соловьи»

Столицей маленького ижорского мира можно назвать деревню Вистино на берегу Финского залива в 140 км от Петербурга. Фестиваль «Гостеприимный этот край» для Вистино — главный праздник в году и возможность познакомить сотни гостей со своей уникальной культурой и традициями.

Малоплодородные земли по берегам Финского залива сделали из ижор отменных рыболовов, какими их потомки остаются до сих пор. Богатый стол из традиционных блюд — неизменная часть ижорского праздника.

ИА REGNUM Приготовление ижорской ухи

Кроме вкусного обеда гостей ждало множество развлечений: дефиле традиционных костюмов, концертная программа из национальных песен и танцев не только ижор, но и других финно-угорских народов. В гости к сойкинским ижорам приехали фольклорный коллектив Leigarid из Эстонии, вокально-танцевальная группа Taivas из Петербурга, ансамбль «Инвожо» из Удмуртии, коллективы водского народа и ингерманландских финнов.

В концерте приняли участие и самые маленькие «хранители» ижорской культуры — воспитанники образовательных программ для детей дошкольного и школьного возраста при Ижорском музее.

ИА REGNUM Воспитанники программ Ижорского музея

«У музея замечательная миссия: сберечь всё то, что создано поколениями предков, и передать потомкам. Ведь наше настоящее без прошлого немыслимо, — считает директор музея Елена Кострова. — Но музей занимается не только сохранением экспозиций ижорского быта, но и выполняет образовательную функцию».

ИА REGNUM Директор Ижорского музея Елена Кострова

Одним из занятий при Ижорском музее в Вистино является гончарное дело. Изготовление керамической посуды всегда было любимым делом ижор, изделия были популярны на старинных ярмарках Петербурга и соседней Финляндии. Традиции живы и сегодня благодаря людям, неравнодушным к истории своих предков. Гости праздника в Вистино посетили выставку «Ижорская крестьянская керамика» Дмитрия Ткачева — мастера гончарного дела. Дмитрий заведует мастерской «Сойка» при вистинском Ижорском музее, где любой желающий может научиться работе на гончарном круге, лепке традиционных ижорских свистулек кукушойту и других изделий.

ИА REGNUM Ижорская керамика

В рамках праздника состоялась презентация занятий и учебников по ижорскому языку. Напомним, что с 2009 года ижорский язык, по решению ЮНЕСКО, был занесен в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения». Ученые-лингвисты из Ленинградской области, волонтеры, а также представители региональных властей борются за сохранение богатой языковой культуры ижор.

ИА REGNUM Ижоры

Курсы ижорского языка проводятся на постоянной основе при Ижорском музее в Вистино, занятия для жителей других районов Ленобласти становятся возможны благодаря «Мобильной школе» регионального Центра коренных малочисленных народов. Книги, сборники и учебники выпускаются при финансовой поддержке областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и распространяются в районных библиотеках и культурных центрах.