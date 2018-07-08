Екатеринбург, 8 июля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Граждане Южной Кореи благодарны россиянам за поддержку и помощь во время матчей ЧМ-2018. Об этом на церемонии открытия в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром» заявил южнокорейский вице-премьер Ким Дон Ён.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболисты сборной России

Они благодарны, даже несмотря на то, что из группы сборной страны выйти так и не удалось. Также южнокорейцы весьма лестно отзываются о российской сборной.

«Мы тронуты упорством и спортивным мастерством российских футболистов и хотим поаплодировать им», — заявил вице-премьер.

Напомним, последний матч, который принял Екатеринбург, был между Швецией и Мексикой. Игра прошла 27 июня. Мексиканцы проиграли всухую — 0:3. Но когда исход игры был уже ясен, мексиканские болельщики на трибунах ликовали. Оказалось, что они внимательно следили за игрой между Германией и Южной Кореей, которая параллельно шла в Казани. Победа Германии или ничья могла привести к вылету Мексики с ЧМ-2018. Однако южнокорейцы забили немцам два гола. Со счётом 0:2 Германия проиграла. В одну восьмую финала вышли Швеция и Мексика, а Южная Корея и Германия покинули ЧМ-2018.