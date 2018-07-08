Киев, 8 июля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Западные партнеры Украины в 2014 г. «умоляли Киев не вводить военное положение» из-за ситуации в Донбассе, заявил депутат Рады Антон Геращенко телеканалу «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, из-за введения военного положения властям пришлось бы отменить выборы — как президентские, так и парламентские. Также это «никак не усилило бы» страну, считает он.

Кроме того, Геращенко рассказал, что западные партнеры «просто умоляли и держали за руки» Александра Турчинова (тогда и.о. президента Украины. — прим. ред.), чтобы Киев не вводил военное положение.

Также Геращенко уверен, что возможная эскалация в Донбассе отрицательно скажется на положении президента Петра Порошенко. По его мнению, это «стало бы крахом президентства».

В 2014 г. Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, заявивших о независимости. Она продолжается по сей день. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.