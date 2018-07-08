Тверь, 8 июля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил игроков сборной России по футболу за выдающееся выступление на чемпионате мира. Обращение главы региона к игрокам и болельщикам размещено 8 июля на странице правительства Тверской области в социальной сети Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной России

«От имени всех жителей Тверской области хочу поблагодарить игроков сборной команды России по футболу, главного тренера Станислава Саламовича Черчесова и всех, кто принимал участие в подготовке наших футболистов, за выдающееся выступление на чемпионате мира по футболу!» — написал глава Тверской области.

Игорь Руденя подчеркнул, что «самоотверженная игра российских футболистов подарила всем нам незабываемые, яркие положительные эмоции и переживания каждой минуты и даже секунд матча».

«Чемпионат мира и игра нашей сборной стали великолепным спортивным праздником! Спасибо всем, кто болел и поддерживал нашу команду, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Уверен, что наша российская футбольная сборная еще не раз порадует всех нас!» — отметил Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу впервые в истории не только вышла в плей-офф чемпионата мира, который в 2018 году принимает РФ, но и дошла до ¼ финала. В борьбе за выход в полуфинал российские футболисты уступили сборной Хорватии в послематчевой серии пенальти.