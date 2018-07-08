Псков, 8 июля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 8 июля, завершился приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора области. Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, из девяти человек, претендовавших на этот пост изначально, документы на регистрацию сдали шесть кандидатов.

Герб Псковской области

Подписные листы поддержки муниципальных депутатов и глав предоставили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов (Партия свободных граждан) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов (Партия Роста).

Двое кандидатов — Виталий Аршинов («Яблоко») и Игорь Балабуст (Трудовая партия России) сняли свои кандидатуры, а вице-президент Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными Дмитрий Румянцев не предоставил документы для регистрации в избирком без объяснения причин.

Для регистрации кандидатом на должность губернатора Псковской области необходимо собрать не менее 111 подписей муниципальных депутатов и глав (максимум — 116 подписей) не менее чем в 20 муниципальных образованиях региона (из 26).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проверку документов кандидатов в губернаторы и принятие решений о регистрации либо отказе в регистрации у избирательной комиссии Псковской области есть десять дней.

Напомним, выборы губернатора состоятся в Псковской области 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.