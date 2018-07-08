Екатеринбург, 8 июля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова открыта международная промышленная выставка «Иннопром». Она проходит уже в девятый раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Midural.ru На выставке Иннопром-2018

Церемония прошла в киноконцертном театре «Космос». К собравшимся обратились полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев, глава Минпромторга России Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Южной Кореи Ким Дон Ён и другие.

Мантуров поприветствовал гостей «Иннопрома», в том числе и от себя. Сейчас весь мир ждёт финала ЧМ-2018, но «Иннопрому» сие обстоятельство отнюдь не мешает. Выставка пользуется популярностью в мире. Напомним, только национальные экспозиции на нынешней, кроме России, представила 21 страна. А количество стран, направивших делегации, доходит до сотни.

А представитель Южной Кореи напомнил, что президент этой страны Мун Чжэ Ин ранее посетил Россию с рабочим визитом, встретился с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран «проявили сильную волю к развитию двустороннего сотрудничества». А спустя немного времени представительная делегация из Республики Корея снова в России, уже в Екатеринбурге.

Напомним, «Иннопром» проводится с 2010 года. Изначально эта выставка формально была чисто уральской, но с 2012 года стала международной. С 2015 года у «Иннопрома» есть страна-партнёр. Сначала им был Китай, в 2016 году Индия, а в 2017-м — Япония.

Основной темой нынешней выставки является «Цифровое производство». Активно обсуждать эту тему будут 9−12 июля.