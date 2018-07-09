Выставка уличного художника Бэнкси доступна в Москве — фоторепртаж
Москва, 9 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Центральном доме художника уже месяц идёт персональная выставка работ самого известного и загадочного уличного художника Banksy.
Она проходит под слоганом «Гений или вандал? Решаешь ты!». Решать действительно зрителю, потому что с автором, по словам продюсера Александра Начкебия, для разрешения и согласования никто не связывался, ведь он «не говорит ничего хорошего о людях, которые показывают его работы за деньги».
Касса располагается не на территории ЦДХ, а в отдельном раскрашенном вагончике около входа. Проход на выставку с сумками и рюкзаками запрещён: с собой можно взять только телефон и наушники. Последние, кстати, очень пригодятся — организаторы предлагают бесплатные аудиогиды.
Перед входом на выставку (который оформлен как проем в картонной стене с крысами во фраках по бокам) расположена фотозона. Следуя по красной дорожке за ширму, посетители попадают в мультимедийный зал, где анимированы работы художника и рассказана их предыстория. Затем мы попадаем в инсталляцию «Мастерская художника» — копию кадра из фильма 2010-го года «Выход через сувенирную лавку», режиссёром и автором сценария которого был Banksy.
Остальные залы выставки оборудованы в стилистике музея: по несколько картин на стенах, надписи и полумрак. Организаторы старались максимально отгородить зрителя от улиц, где работает Banksy, оставив в фокусе лишь искусство.
Кстати, по одной из версий под псевдонимом художника скрывается британский музыкант Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, которая в конце июля приезжает в Москву на фестиваль Park Live.
Несмотря на рабочий день и «рабочее» время, посетителей на выставке оказалось значительно больше, чем представленных работ (а их почти 100).
Стоит отметить, что выставка платная и будет открыта до 2 сентября.