Москва, 9 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Центральном доме художника уже месяц идёт персональная выставка работ самого известного и загадочного уличного художника Banksy.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Мультимедийный зал

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Вход на выставку

Она проходит под слоганом «Гений или вандал? Решаешь ты!». Решать действительно зрителю, потому что с автором, по словам продюсера Александра Начкебия, для разрешения и согласования никто не связывался, ведь он «не говорит ничего хорошего о людях, которые показывают его работы за деньги».

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM «Мона Лиза»

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Мультимедийный зал

Касса располагается не на территории ЦДХ, а в отдельном раскрашенном вагончике около входа. Проход на выставку с сумками и рюкзаками запрещён: с собой можно взять только телефон и наушники. Последние, кстати, очень пригодятся — организаторы предлагают бесплатные аудиогиды.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Выставочный зал

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Выставочный зал

Перед входом на выставку (который оформлен как проем в картонной стене с крысами во фраках по бокам) расположена фотозона. Следуя по красной дорожке за ширму, посетители попадают в мультимедийный зал, где анимированы работы художника и рассказана их предыстория. Затем мы попадаем в инсталляцию «Мастерская художника» — копию кадра из фильма 2010-го года «Выход через сувенирную лавку», режиссёром и автором сценария которого был Banksy.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Павильон «Мастерская художника»

Остальные залы выставки оборудованы в стилистике музея: по несколько картин на стенах, надписи и полумрак. Организаторы старались максимально отгородить зрителя от улиц, где работает Banksy, оставив в фокусе лишь искусство.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Выставочный зал

Кстати, по одной из версий под псевдонимом художника скрывается британский музыкант Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, которая в конце июля приезжает в Москву на фестиваль Park Live.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Выставочный зал

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Посетители выставки

Несмотря на рабочий день и «рабочее» время, посетителей на выставке оказалось значительно больше, чем представленных работ (а их почти 100).

Стоит отметить, что выставка платная и будет открыта до 2 сентября.