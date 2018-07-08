Нью-Йорк, США, 8 июля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая пытается переманить многих союзников США на свою сторону, пытается дестабилизировать Североатлантический альянс. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

«Они (власти России) пытаются переманить многих наших союзников, — сказала Хатчинсон. — Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянс».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон на брифинге для журналистов заявила, что страны — члены военного блока в ходе предстоящего саммита будут обсуждать политику сдерживания РФ.

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