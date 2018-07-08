Вена, 8 июля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня каждый гражданин Австрии может обратиться в Счетную палату. В фокусе внимания находятся такие важные аспекты, как «качественное исполнение работы, оптимизация расходов и своевременное выполнение различных задач». Каждая заявка будет рассматриваться серьезно, однако: «Естественно, не все из них автоматически будут приняты в планирование ревизии. Частично планы уже проводимых в настоящее время проверок будут дополнены поправками и новыми целесообразными предложениями, поступившими от граждан. Другие идеи на самом деле ведут к совершенно особым ревизиям», — заявил представитель австрийской Счетной палаты Кристиан Нойвирт. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Флаг Австрии

Ревизия, которая будет проведена на основе указаний самих граждан, это новый проект в сфере транспорта в федеральной земле Верхняя Австрия (Oberösterreich), который будет подробно рассмотрен сотрудниками Счетной палаты в ближайшее время.

Чтобы связаться с сотрудниками Счетной палаты, можно зайти на официальный профиль на Facebook или написать по адресу электронной почты. Также возможно составить письмо и отправить его по адресу местонахождения самой организации. Предложения от граждан будут приниматься до 20 августа.