Анкара, 8 июля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Лидеры 22 стран примут участие в церемонии вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 9 июля в здании парламента в Анкаре. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

"В церемонии вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана примут участие главы 22 государств», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 г. в Турции состоялись выборы президента и одновременно выборы в парламент. По итогам голосования действующий глава государства одержал победу, набрав более 50% голосов.

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