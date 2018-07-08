Вологда, 8 июля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. В Вологде столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

35.mchs.gov.ru На месте ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 8 июля, на улице Козлёнской. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

«Столкнулись реанимобиль и легковушка», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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