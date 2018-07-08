Киев, 8 июля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Украина, которая планирует вступить в НАТО, может разместить на своей территории военные базы США. Об этом рассказал глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью изданию «Апостроф».

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

По его мнению, суперход для Украины заключается в том, чтобы разместить на территории страны базу ПРО США, установить «заслон» из подразделений НАТО, а также разместить несколько дивизионов Patriot.

«И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО, — считает Бадрак. — И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2018 г. флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney вошел в Черное море.

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