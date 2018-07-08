Новосибирск, 8 июля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В программе праздника открытие памятника Российской гармони, концертные выступления солистов и ансамблей, ярмарка народных умельцев, съемки телепрограммы «Играй, гармонь!» Первого канала, праздник Топора, на котором вспомнят традиции русского деревянного зодчества, а также гала-концерт с участием ансамбля «Частушка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Борис Кустодиев. Деревенская масленница (Гармонист). 1916

В числе участников артисты из большинство регионов России, а также гармонисты с Кубы, из Израиля, Белоруссии, Узбекистана и ряда других стран.

Завершится действо гала-концертом в Новосибирске вечером 15 июля.

Геннадий Дмитриевич Заволокин (1948−2001) — народный артист России, известный энтузиаст и пропагандист народной игры на гармони, дал своё имя «Заволокинской деревне» у деревни Новый Шарап, где на 95-м километре трассы Новосибирск — Ордынское он трагически погиб в автокатастрофе.