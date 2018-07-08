Пермь, 8 июля, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Роль заборов в обществе, а также их значение в пространстве — такова отдельная тема нового стрит-арт-проекта «Длинные истории Перми». Закономерно, что «полотном» для художественного осмысления станут легендарные городские заборы у станции переливания крови, педагогического университета, центрального рынка и многие другие: благо этого материала в избытке.

Permkrai.ru Пермский забор

Уже 16 ограждающих конструкций подготовлены к работе — они очищены от грязи, объявлений и побелены. Далее их раскрасят. Масштабы картин — от 20 до 100 метров в длину. В конце июля все работы будут закончены и горожане смогут по достоинству оценить творческое начинание.

Инициатором и руководителем фестиваля выступает Арсений Сергеев, художник, куратор программы «Современное искусство» ВШЭ (Москва), лауреат государственной премии «Инновация».