Москва, 8 июля, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Матчи сборной России по футболу на чемпионате мира (ЧМ) были «очень хорошими». Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил полузащитник национальной команды Александр Головин на встрече с болельщиками.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

«Какой-то матч (на ЧМ-2018) выделить не могу, — сказал Головин. — Все матчи были для нас очень хорошими».

Полузащитник Головин также поблагодарил фанатов российской сборной за незабываемую поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля сборная России уступила команде Хорватии в ¼ финала ЧМ по футболу. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась серией послематчевых пенальти — 3:4.

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