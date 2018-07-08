Москва, 8 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, уступившая 7 июля команде Хорватии в ¼ финала чемпионата мира — 2018, может добиться больших успехов в Катаре в 2022 г. Об этом, как передает «Агентство Москва», заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в ходе встречи с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах.

Дарья Драй ИА REGNUM Мольба о победе

«Мы (сборная России) хотели пройти еще дальше (на ЧМ-2018), но, к сожалению, нам это не удалось, — сказал наставник российской команды. — Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше».

При этом Черчесов добавил, что команда России расчитывает на поддержку болельщиков, «поэтому все туда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля сборная Хорватии переиграла команду России и вышла в полуфинал ЧМ по футболу. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась в основное и дополнительное время вничью, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались хорватские футболисты — 4:3.

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