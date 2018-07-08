Манчестер, Великобритания, 8 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 22-летнего вингера сборной Мексики и «ПСВ» Ирвинга Лосано. Сумма трансфера может составить €40 млн. Мексиканец провел замечательный чемпионат мира, выйдя на поле четыре раза и отметившись одним голом и одной голевой передачей.

Дмитрий Садовников Ирвинг Лосано

Прошедший сезон для Лосано стал по-настоящему звездным, он принял участие в 29 матчах Эредивизи 2017/18. Игрок набрал 17+8 очков по системе гол+пас. В Кубке Голландии мексиканец забил два гола в трех матчах.

По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €25 млн.

Данные игрока:

Рост: 177 см.

Вес: 70 кг.

Город рождения: Сьюдад де Мехико.

Дата рождения: 30 июля 1995 года (22 года).

Сильные стороны: скоростные качества, выносливость, техника и дриблинг, завершение атак, результативность, стабильность.

Слабые стороны: дальние передачи, верховые единоборства, сила и природные данные.