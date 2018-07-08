Обнинск, Калужская область, 8 июля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В Обнинске, в районе городского пляжа, качество воды в реке Протве по микробиологическим показателям не соответствует санитарным нормам. Также не рекомендуется горожанам купаться в Протве и у моста Вашутино. Об этом сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Управления по делам ГОЧС города Обнинска.

NVO Река Протва

По результатам исследований проб воды в реке, отобранных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии, главный санитарный врач Обнинска Владимир Марков пришёл к выводу, что купаться этим летом в Протве опасно для здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на летний сезон 2018 года закрыли сразу девять пляжей, так как Роспотребнадзор признал их небезопасными.

По данным ведомства, наиболее загрязненной в регионе считается река Ока в черте Калуги. Также не соответствует санитарным нормам вода в Рождественских прудах, реке Угре у моста Калуга-Воротынск, в реке Протве (на территории Боровского и Жуковского районов) и в ряде других водных объектов региона.

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