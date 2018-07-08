Симферополь, 8 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что позицию главы Белого дома Дональда Трампа по признанию статуса Крыма неправильно интерпретировали сотрудники СМИ, прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп находится в непростых «внутренних условиях» в связи с расследованием дела о «российском вмешательстве» в выборы-2016 в США.

Депутат отметил, что американские элиты пытаются использовать против президента США «любые его действия как на внешней, так и на внутренней арене».

Если бы Трамп в сложившихся «политических реалиях» в США признал Крым российским, то ему мог грозить импичмент, предположил Ганжара.

Напомним, 6 июля специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу OstWest заявил, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной — США никогда не признает полуостров частью РФ.

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