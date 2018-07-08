Красноярский край, 1 декабря, 2004, 13:18 — ИА Регнум. В 2004 году в Красноярском крае зарегистрировано 629 лесных пожаров на общей площади 57,5 тыс. га. Об этом было заявлено 1 декабря на краевом совещании по итогам пожароопасного сезона 2004 года и задачам по организации охраны защиты лесов в 2005 году.

Совещание провело Агентство лесного хозяйства по Красноярскому краю, Таймырскому и Эвенкийскому автономным округам. На нем присутствовали руководитель агентства Владимир Бекшин, начальник управления лесной промышленности администрации края Павел Безматерный, начальник отдела охраны Леонид Рубайло, главы лесхозов края.

Потери древесины по итогам сезона составили 991,6 тыс. куб. м, потери лесного хозяйства - 573,9 млн. рублей. Не зарегистрированы лесные пожары на территориях Каратузского, Назаровского, Тюхтетского и Новоселовского лесхозов.

Как отметил Леонид Рубайло, "основные причины возникновения лесных пожаров - неаккуратное обращение с огнем и грозовые разряды".

В 2005 году планируется организовать работу по подбору оптимальных точек размещения наземных пунктов обнаружения лесных пожаров, их обустройству. Для точного определения очагов будет разработана специальная лесопожарная карта для определения по ней мест очагов лесных пожаров, обнаруженных станцией космического снижения. В бюджетах городов и районов края будет предусмотрено финансирование по противопожарному обустройству насаждений, примыкающих к населенным пунктам.