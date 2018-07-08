Москва, 8 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Футболистам сборной России, уступившим 7 июля команде Хорватии в ¼ финала чемпионата мира (ЧМ), удалось стать со «страной единым целым». Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, слова которого обнародовала пресс-служба сборной России в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Играем за вас!»

«Ваше (игроков сборной России) главное достижение (на ЧМ) заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым», — сказал Черчесов, обращаясь к игрокам по итогам выступления на мундиале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля сборная России уступила команде Хорватии и прекратила участие в ЧМ по футболу. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась в основное время 1:1, в дополнительное — 2:2, по итогам серии послематчевых пенальти — 3:4.

Таким образом, Хорватия вышла в полуфинал.