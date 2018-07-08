Ереван, 8 июля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Армении в качестве обвиняемых в рамках уголовного дела о сокрытии подлежащего декларированию имущества и незаконном обогащении привлечены брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Лёва Саргсян, а также дочь и сын последнего — Ани Саргсян и Нарек Саргсян.

president.am Серж Саргсян (справа) награждает родного брата Лёву Саргсяна медалью

Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) Армении, в ходе обыска у акционера ООО «Джи Эл Джи Проект Компани» Нарека Саргсяна были найдены и изъяты соглашения о вкладах на сумму 6 млн 800 тыс. долларов, вложенных во втором полугодии 2017 года в один из банков на его имя, а также на имя его отца Лёвы Саргсяна и его сестры Ани Саргсян.

В ходе следствия также выяснилось, что являющийся послом Армении по особым поручениям Лёва Саргсян и его дочь Ани Саргсян в отчетный период 2017 года представили в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах, где не задеклалировали оформленные на их имя вклады.

Следствием было обосновано, что Лёва, Ани и Нарек Саргсяны незаконно обогатились в особо крупных размерах: 19 196 608 драмов ($40 тыс.), 3 482 269 долларов, 600 000 долларов, 1 928 009 долларов и 744 133 доллара — в общей сложности около $7 млн.

«6 июля следователь ССС представил в суд ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Лёвы Саргсяна, которое суд в тот же день удовлетворил. В отношении Ани и Нарека Саргсянов в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. В отношении Лёвы и Ани Саргсянов объявлен розыск», — говорится в сообщении ССС.

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Сыновья другого брата бывшего президента Армении Александра Саргсяна также проходят по нескольким уголовным делам, в частности, по делу о попытке убийства и по делу о мошенничестве. Один из сыновей Александра Саргсяна также находится в розыске. Сам Александр Саргсян находится под подпиской о невыезде.

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля։ «Mы не преследуем чью-то семью, не преследуем какого-то конкретного человека. Мы следуем за поступающими в правоохранительные органы сигналами, заявлениями и имеющейся оперативной информацией».