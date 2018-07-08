Шилка, Забайкальский край, 8 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Шилкинском районе Забайкальского края сегодня, 8 июля, ведён режим ЧС из-за паводка. Как сообщает «Чита.ру» со ссылкой на районную единую диспетчерскую службу, в результате разлива реки Кия разрушено пять автомобильных и один железнодорожный мост, затоплено 560 домов. В зоне эвакуации проживает более 2 тысяч жителей.

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Жители села Богомягково с населением 520 человек эвакуированы в полном составе. По свидетельству очевидцев, резкий подъем воды в реке произошёл днём 8 июля, предположительно, из-за прорыва дамбы в селе Богомяково.

Судя по фотографиям, размещённым в социальных сетях, от внешнего мира отрезан дачный кооператив Шишкино-Остров за Верх-Читой в Читинском районе: там люди ещё 7 июля боялись ездить на машинах через мост, который соединяет дачный посёлок с внешним миром.

В ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю эту информацию не подтверждают. В официальном сообщении сказано, что в ночь на 8 июля из-за обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Талача, в результате чего подтопленными оказались восемь жилых домов, жители размещены у родственников. С 15:00 8 июля наблюдается спад уровня воды, в домах воды нет.

Для ликвидации последствий подтопления задействовано 37 человек, 11 единиц техники, шесть плавсредств.