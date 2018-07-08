При крушении вертолета в США пострадали четыре человека
Чикаго, США, 8 июля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Вертолет скорой помощи, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.
James
Медицинский вертолёт
Инцидент произошел в субботу, 7 июля, в окрестностях города Чикаго (штат Иллинойс).
«Четыре человека… были доставлены в больницы города, — передает вещатель. — Один из них находится в критическом состоянии».
В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.
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