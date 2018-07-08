Крепость семейных уз чествовали в Петропавловской крепости Петербурга
Санкт-Петербург, 8 июля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Петербурге торжества в честь Дня семьи, любви и верности состоялись 8 июля в Петропавловской крепости. В них приняли участие как молодожены, так и пары, уже прожившие в браке многие десятилетия.
Перед собравшимися на Соборной площади молодыми и пожилыми семьями выступили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
«В нашем городе с каждым годом становится все больше семей. Важно, что в последние годы количество разводов сокращается, а количество свадеб увеличивается. Крепкие семьи воспитывают замечательных детей», — подчеркнул Георгий Полтавченко.
По словам спикера Заксобрания, сегодня в Петербурге живет уже около 38 тысяч многодетных семей. Отдельно Вячеслав Макаров обратился к юбилярам: «Среди собравшихся здесь есть пары, прожившие в браке 50 и даже 75 лет. Мы благодарим вас за семейный подвиг, за пример беззаветной любви и верности, который вы подаете нашей молодежи, за то, что достойно воспитали новое поколение».
В ходе торжеств 18 — петербургским супружеским парам, прожившим в браке 25 лет, 50 лет и более, были вручены медали «За любовь и верность». Всего в этом году такие медали получат 350 супружеских пар Санкт-Петербурга.
Руководители города также поздравили молодые семьи, в которых появился первый ребенок, наградили пары, ставшие победителями ежегодного регионального конкурса «Семья года».
Затем у собора Петра и Павла состоялся парад молодоженов и флешмоб «Танец молодоженов» на Соборной площади. Перед участниками и зрителями праздника выступили музыканты, эстрадные и оперные исполнители, детские танцевальные коллективы.
Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в день памяти святых Петра и Февронии, живших в XIII веке. История чудесного исцеления крестьянкой Февронией князя Петра, их последующая жизнь стали образцом супружества.