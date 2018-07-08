Санкт-Петербург, 8 июля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Петербурге торжества в честь Дня семьи, любви и верности состоялись 8 июля в Петропавловской крепости. В них приняли участие как молодожены, так и пары, уже прожившие в браке многие десятилетия.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ праздника — ромашки

Дарья Драй ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Перед собравшимися на Соборной площади молодыми и пожилыми семьями выступили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«В нашем городе с каждым годом становится все больше семей. Важно, что в последние годы количество разводов сокращается, а количество свадеб увеличивается. Крепкие семьи воспитывают замечательных детей», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравление молодых семей

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров и Георгий Полтавченко

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые семьи

По словам спикера Заксобрания, сегодня в Петербурге живет уже около 38 тысяч многодетных семей. Отдельно Вячеслав Макаров обратился к юбилярам: «Среди собравшихся здесь есть пары, прожившие в браке 50 и даже 75 лет. Мы благодарим вас за семейный подвиг, за пример беззаветной любви и верности, который вы подаете нашей молодежи, за то, что достойно воспитали новое поколение».

Дарья Драй ИА REGNUM Парад молодожёнов

Дарья Драй ИА REGNUM Флешмоб «Танец молодожёнов» на Соборной площади

В ходе торжеств 18 — петербургским супружеским парам, прожившим в браке 25 лет, 50 лет и более, были вручены медали «За любовь и верность». Всего в этом году такие медали получат 350 супружеских пар Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриллиантовый юбилей семьи Герасимовых

Дарья Драй ИА REGNUM «Свадебные юбиляры»

Дарья Драй ИА REGNUM «Свадебные юбиляры»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриллиантовый юбилей семьи Герасимовых

Руководители города также поздравили молодые семьи, в которых появился первый ребенок, наградили пары, ставшие победителями ежегодного регионального конкурса «Семья года».

Затем у собора Петра и Павла состоялся парад молодоженов и флешмоб «Танец молодоженов» на Соборной площади. Перед участниками и зрителями праздника выступили музыканты, эстрадные и оперные исполнители, детские танцевальные коллективы.

Дарья Драй ИА REGNUM Флешмоб «Танец молодожёнов» на Соборной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Жених и невеста

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в день памяти святых Петра и Февронии, живших в XIII веке. История чудесного исцеления крестьянкой Февронией князя Петра, их последующая жизнь стали образцом супружества.