Ижевск, 8 июля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. По факту отравления детей в оздоровительном лагере «Волна», расположенном на 5-м км Якшур-Бодьинского тракта в Удмуртии, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

В столовой

В ходе проверки было установлено, что признаки пищевого отравления у 20 отдыхавших в лагере детей появились 7 июля. В местную больницу были доставлены двое подростков, где одному из них была оказана медпомощь.

«В настоящее время лагерь закрыт, — говорится в сообщении. — Дети возвращаются домой».

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