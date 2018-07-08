Киев, 8 июля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что в дорожно-транспортном происшествии в Орле, которое произошло сегодня, 8 июля, погибли граждане Украины. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

57.mchs.gov.ru На месте ДТП

Он рассказал, что украинские дипломаты получили информацию о гибели украинских граждан в ДТП в Орле по линии посольства Украины в Москве. Информацию передало управление МЧС по Орловской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Четверо пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу», — рассказал Кирилич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Орле произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В микроавтобусе находились граждане Украины. Двое из них погибли, четверо получили ранения.