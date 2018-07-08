Москва, 8 июля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Российский футболист, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков принял решение постричься налысо после того, как национальная сборная России по футболу проиграла матч ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии. Об этом Глушаков, который в составе сборной на этом чемпионате не выступал, написал сегодня, 8 июля, на своей странице в Instagram.

(сс) Елена Рыбакова Денис Глушаков

Ранее Глушаков заявил, что он пострижется налысо только в том случае, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу.

К сожалению этого не произошло, однако матч против сборной Хорватии был зрелищным и очень эмоциональным. Исход игры решился в серии послематчевых пенальти, где хорваты были сильнее. Итог игры — 2:2 (4:3 по пенальти).

Однако Глушаков решил всё равно постричься налысо.

«Пусть и проиграли, я все-таки решил побриться налысо. Предлагаю поддержать ребят и радоваться тому, что сборная дошла до ¼ финала. Это успех», — написал он на своей странице в Instagram.