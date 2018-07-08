Якутск, 8 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В отношении генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск» Николая Местникова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Следствие установило, что за последние годы Местников вымогал у местных предпринимателей взятки за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска. В общей сложности он получил порядка 14 млн рублей в виде взяток.

Против Местникова возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере».

Местников уже задержан, и по ходатайству следствия суд отправил его под арест.

Известно, что Местников стал генеральным директоров АО «Аэропорт Якутск» в 2013 году. Примечательно, что недавно он выдвинул свою кандидатуру в депутаты государственного собрания Якутии (Ил Тумэн). Однако после возбуждения против него уголовного дела снял свою кандидатуру.