Бангкок, 8 июля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. На севере Таиланда продолжается спасательная операция по вызволению 12 школьников и их тренера из полузатопленной пещеры Тхам Луанг. На данный момент, по информации газеты «Кхао Сот», из пещеры вывели двоих детей.

(сс) NPschorr Под водой

Напомним, сегодня спасательный штаб во главе с губернатором провинции Наронгсак Осоттанаконом объявил о начале завершающего этапа спасательной операции. До этого спасатели несколько дней выкачивали воду из пещеры, что помогло уменьшить количество полностью затопленных участков.

12 водолазов отправились в дальний конец пещеры, чтобы по очереди сопроводить всех школьников и их тренера к выходу. Детей предварительно обучили базовым навыкам пользования аквалангом.

Прессу ко входу в пещеру не допускают. По информации издания, представители районной администрации, у которых есть доступ в зону пещеры, сообщили, что двоих детей уже вывели на поверхность.

Ранее Осоттанакон обещал, что спасательная операция завершится к 21:00 по местному времени.