Санкт-Петербург, 8 июля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Корвет «Бойкий» пришел в Кронштадт для подготовки к участию в Главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ. Боевой корабль Балтийского флота прибыл на Ленинградскую военно-морскую базу после выполнения задач в Северной Атлантике. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

ВМФ России Корвет «Бойкий»

Отряд боевых кораблей Балтийского флота, в который входили корветы «Бойкий», «Стойкий», танкер «Кола» и морской буксир «Конецкий», успешно выполнил все поставленные задачи в открытом океане.

Корвет «Бойкий» ошвартовался у причала Средней Гавани Кронштадта, где его встретили руководители Балтфлота и ЛенВМБ, а также экипажи кораблей, ранее прибывших для участия в Главном военно-морском параде.

Как сообщалось, в Кронштадт утром 7 июля прибыли фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный». 6 июля с Северного флота пришла дизельная подлодка «Владикавказ». 5 июля в Кронштадт прибыл отряд ракетных кораблей и катеров из Балтийска. Также сюда держит курс группа надводных кораблей Северного флота.

Для справки:

Корвет «Бойкий» (проект 20 380) — многоцелевой корабль водоизмещением более 2000 тонн. Оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут», комплексом противоторпедной защиты «Пакет», зенитно-ракетным комплексом «Кортик-М», артиллерийскими установками А-190, АК-630М, переносным ЗРК «Игла», двумя гранатометами ДП-64. На борту корвета предусмотрено базирование вертолета Ка-27.

Главный военно-морской парад состоится в воскресенье, 29 июля, в Петербурге и Кронштадте, на акваториях Невы и Финского залива.