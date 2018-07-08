Лондон, 8 июля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что власти Соединённого Королевства не планируют вводить какие-либо санкции в отношении Российской Федерации после «отравления» в английском городе Эймсбери. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По словам главы МВД Великобритании, полиция работает над тем, чтобы установить, как двое подданных Её Величества смогли отравиться нервно-паралитисческим веществом класса «Новичок».

Джавид уверен, что полиция раскроет это дело.

«В настоящее время нет планов по санкциям в отношении России», — сказал министр.

Напомним, что британские СМИ с момента огласки этого инцидента с отравлением в Эймсбери стали приплетать к делу Россию. Более того, британские власти сами заявили, что двое пострадавших якобы отравились тем же самым веществом, которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта 2018 года.