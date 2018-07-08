Берлин, 8 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Встречей топ-менеджеров немецкой автоиндустрии с послом США в Германии Ричардом Гренеллом по поводу угрозы торговой войны сильно возмущена председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Андреа Налес.

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«Для меня это совершенно ново, что послы ведут переговоры по вопросам подобного характера. Что же это за методы?» — заявила Налес в интервью газете Welt am Sonntag. «Гренеллу пора уже разобраться, что у него за роль, — сказала председатель СДПГ. — Если американское правительство хочет обсудить с нами пошлины, то это прерогатива министра торговли в Вашингтоне и федерального министра экономики Петера Альтмайера. Мы ведь не банановая республика!», как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

По информации из кругов автоиндустрии, немецкие менеджеры дали понять, что они не исключают возможности снижения высоких европейских пошлин на машины из США. Эти европейские пошлины касаются и немецких машин, произведенных в Америке и импортируемых затем в Европу.

В обсуждениях на встрече в Берлине участие приняли приглашенные Гренеллом председатели правлений различных немецких автоконцернов, такие как Герберт Дисс (Volkswagen), Дитер Цетше (Daimler), Харальд Крюгер (BMW) и Эльмар Дегенхарт (Continental), а также президент союза автоиндустрии Бернхард Маттес. Об этом сообщила немецкая ежедневная деловая газета Handelsblatt. Представители предприятий не захотели высказываться по этому поводу.