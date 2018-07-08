Берлин, 8 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель нашла повод для повышения расходов на оборону. Соответствующее заявление она сделала в своём еженедельном обращении к нации, опубликованном накануне, 7 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

Меркель заявила, что в последние годы перед военным блоком НАТО встали новые вызовы, в частности «аннексия Крыма» и война на востоке Украины. Одним из ответов на эти вызовы является усиление военного присутствие альянса в Центральной и Восточной Европе.

Иными словами, речь идёт о всё той же мифической «русской угрозе».

Это означает, что странам — членам НАТО нужно повысить расходы на оборону и Германия вполне готова это сделать.

Напомним, что президент США Дональд Трамп требует от всех стран — членов Североатлантического альянса довести свои расходы на оборону до 2% ВВП. Германские власти сперва негативно восприняли это требование, так как Берлин откровенно пользуется той ситуацией, при которой в Германии ещё с 1945 года находятся американские войска, а бундесвер малочислен и не требует больших расходов. Средства, которые Германия гипотетически могла бы тратить на оборону, она использует для стимуляции роста своей экономики и захвата рынков сбыта.