Одесса, Украина, 8 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Ракетный эсминец военно-морских сил США USS «Портер» DDG 78 сегодня утром, 8 июля, вошел в порт Одессы. Об этом пишет местная газета «Думская».

USS «Портер» DDG 78

Напомним, ранее стало известно, что в акваторию Черного моря зашли флагман Шестого флота ВМС США командный корабль «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер».

Американские боевые корабли примут участие в морских учениях «Морской бриз — 2018». эти учения проводятся с 1998 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между военными ведомствами Украины и США.